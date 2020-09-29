Несколько хитростей, которые помогут сделать путешествие на поезде более приятным

Русский человек всегда ценился своей смекалкой. Ничего не изменилось со старых времён, кроме того, что теперь это называется новомодным словом лайфхак. Как же можно улучшить свою поездку в поезде, если пользоваться этими самыми полезными советами.

Многие сейчас заказывают билеты через интернет, что предполагает самостоятельный ввод данных. Но человеческий фактор никто не отменял и иногда в фамилии и имени пассажира могут встречаться неправильные буквы! Внимание! Если найдётся только одна ошибка, то проводник обязан пропустить пассажира в вагон. Это нужно знать, чтобы защитить свои права.

Оказывается, в обязанности проводника входит и погрузка багажа в вагон. Так что переживать за тяжёлые сумки тоже не стоит.

К сведению пассажиров будет полезно принять информацию о том, что нижними отсеками для хранения багажа имеют право пользоваться только те, кто едет на нижних полках. А для путешествующих на верхних лежаках предусмотрены отсеки вверху. Не всегда это бывает удобно, но что поделать, таковы правила.

Многие люди привыкли покупать билеты заранее. Но если поездка наметилась неожиданно, нужно знать, что купить билет можно в кассе и за два часа до отправления поезда. Всё потому, что существует определённый резерв, его придерживают до крайнего момента, а потом выставляют на продажу. При этом если покупать билет заранее, то можно сэкономить до половины его стоимости. А если взять сразу и в обратную сторону, то ещё 20%.

Пассажиры должны знать, что если поезд задерживается больше, чем на 4 часа, то железнодорожная компания обязана предоставить обед. А при задержке поездки на 12 часов питание должно быть минимум два раза.

Во многих современных поездах можно принять душ. Стоимость услуги не превысит 150 рублей.

У проводника можно бесплатно взять холодную или горячую воду, а ещё воспользоваться розеткой, например, чтобы зарядить мобильный телефон.

При опоздании на поезд, если будет оформлено от лица пассажира соответствующее заявление, деньги за билет можно будет вернуть. Крайний срок подачи заявления 15 дней.

Если приобретать билеты за 7 дней до дня рождения, то скидка составит 50 процентов. При этом можно захватить троих друзей. На них скидка распространиться также. Одним словом, можно получать от путешествия на поезде не только удовольствие, но и существенную денежную выгоду.